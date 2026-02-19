Cellnex lleva casos reales de uso al Mobile World Congress 2026

Archivo - Fachada de la sede de Cellnex Telecom en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cellnex expondrá en la próxima edición del Mobile World Congress (MWC) 2026 diferentes casos reales de uso detrás de sus despliegues operativos en toda Europa, en países como España, Francia, Polonia o Portugal, para ilustrar cómo las próximas generaciones de conectividad están redefiniendo sectores críticos, ha explicado este jueves la empresa en un comunicado.

En concreto, la compañía de infraestructuras de telecomunicaciones acudirá al evento, que se celebra en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona del 2 al 5 de marzo, en el que mostrará a través de experiencias del mundo real "cómo la conectividad está cada vez más ligada a la resiliencia, la seguridad y la eficiencia".

Entre algunos de los sectores destacados por la compañía, para el sector de las telecomunicaciones móviles presentará sensores meteorológicos y medioambientales fácilmente desplegables o soluciones para cerrar brechas de cobertura, entre otros.

Para el sector de la seguridad y emergencias, por otro lado, mostrará redes resilientes que dan soporte a servicios de emergencia durante eventos climáticos o que operan durante situaciones de apagón eléctrico, y también expondrá su trabajo en señalización ferroviaria y conectividad a la industria del transporte.

El COO de Cellnex, Simone Battiferri, ha valorado que "detrás de cada proyecto hay un esfuerzo técnico y operativo centrado en la fiabilidad, la continuidad del servicio y la resiliencia".