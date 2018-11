Cellnex presentará sus soluciones de Internet de las Cosas en el Smart City Expo

Publicado 07/11/2018 13:08:53 CET

Se centrará en la conectividad inteligente y la gestión de datos en las ciudades

BARCELONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cellnex Telecom presentará sus soluciones de Internet de las Cosas (IdC) en la octava edición del salón Smart City Expo World Congress, que se celebra del 13 al 15 de noviembre en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.

En un comunicado este miércoles, la empresa ha indicado que se centrará en exponer ejemplos de conectividad inteligente y gestión de datos en las ciudades a través de plataformas de datos abiertas.

Ha resaltado que la información canalizada a través de estas plataformas llegan a todos los sectores y constituyen un "acelerador" de la innovación, además de conectar con los diferentes agentes implicados y dinamizar la economía.

En concreto, en el estand de Cellnex se podrán encontrar demostraciones de gestión inteligente de recursos de vivienda social, de servicios urbanos como la movilidad, de conectividad en espacios de alta demanda --transporte público, centros comerciales y estadios, entre otros--, y de infraestructuras.

Las expondrá a través de una pared interactiva en la que se mostrarán diez casos en los que la compañía actúa en colaboración con la Administración Pública y actores privados.

PLATAFORMA 'SMART BRAIN'

También presentará su plataforma 'Smart brain', que ha señalado que permite "mejorar la gestión de las ciudades" gracias a la captación de datos proporcionados por sensores de IdC y otras fuentes.

Ha subrayado que esta plataforma pone a disposición de las instituciones una "visión holística de la ciudad y de los ciudadanos", lo que ha defendido que facilita gestión integral de la información y la toma de decisiones.

PANEL 5G

El director comercial global de Cellnex, Óscar Pallarols, participará el 13 de noviembre en un panel sobre el 5G, que llevará como título 'The next level of connectivity for industries and society' (El próximo nivel de conectividad para las industrias y la sociedad).

En el panel, Pallarols compartirá la apuesta de la empresa para el desarrollo del 5G y presentará los proyectos en los que participa para el despliegue de infraestructuras que permitan esta nuevo estándar de comunicaciones.