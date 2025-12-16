La cena de gala de Expoquimia 2026 reivindicará el papel de la química en la sostenibilidad

Cena de gala de Expoquimia en 2025. - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La cena de gala de la edición 2026 de Expoquimia prevé reunir a directivos de empresas, asociaciones profesionales y representantes institucionales para reivindicar la capacidad transformadora de la química en el desarrollo sostenible y la competitividad industrial, informa Fira de Barcelona este martes.

La cena se realizará el 3 de junio de 2026 en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) y está previsto que supere los 700 asistentes, mientras que Expoquimia se celebrará del 2 al 5 de junio en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.

La edición de este año también estará abierta a los sectores usuarios de soluciones químicas, como las empresas y entidades que participarán en Equiplast, que se organizará junto a Expoquimia.

El presidente del comité organizador de Expoquimia 2026, Carles Navarro, ha explicado que la cena quiere "reivindicar la fuerza innovadora y económica" del sector.

Durante la gala, se entregarán los reconocimientos Best-in-Class, que distinguirán los cinco proyectos más innovadores presentados en los espacios de conferencia de Expoquimia y Equiplast.