CineEurope reúne en Barcelona a 4.000 profesionales de la industria del cine mundial

CineEurope - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La 35 convención CineEurope reúne desde este lunes hasta el viernes en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB) a 4.000 profesionales, entre exhibidores, distribuidores y representantes de los principales estudios de Hollywood y de Europa, en la que habrá presentaciones y proyecciones de nuevas películas, conferencias, seminarios y una zona expositiva con las últimas innovaciones para las salas.

Producida por The Film Expo Group, CineEurope es la convención anual oficial de la Unión Internacional de Cines (Unic), una asociación comercial que representa a los exhibidores de cine y a sus asociaciones nacionales en 39 territorios europeos, con el objetivo de promover el valor cultural, social y económico del cine, informa Fira de Barcelona en un comunicado.

Desde su llegada al CCIB en 2012, CineEurope se ha consolidado como escaparate europeo de los grandes estrenos cinematográficos, y en esta edición participan 11 estudios: The Walt Disney Studios, Warner Bros, Universal, Paramount, Sony, StudioCanal, Lionsgate, Angel Studios y Mubi, y como novedad, Amazon MGM Studios y Laika.

Todos estos estudios presentarán a los profesionales acreditados, en sesiones exclusivas y a puerta cerrada, las producciones que marcarán la cartelera internacional de los próximos meses, en un entorno diseñado para preservar la confidencialidad de los contenidos.

El programa de CineEurope contempla un amplio calendario de conferencias y seminarios dirigidos por expertos del sector, en los que se analizan las tendencias actuales, los retos de futuro y las innovaciones de la experiencia cinematográfica.

En una edición marcada por el 35 aniversario de CineEurope, el evento cuenta con una zona expositiva de 6.800 metros cuadrados en la que 72 empresas líderes presentan sus últimas soluciones aplicadas a la exhibición, desde tecnologías de proyección y sonido hasta servicios para la gestión y la experiencia del público en las salas.

PREMIOS

Como parte del programa, se entregarán los CineEurope Gold Awards, que reconocen la trayectoria y el compromiso de los profesionales del sector, así como los galardones del Exhibidor del Año y el Distribuidor Internacional del Año.

También se entregarán los Unic Achievement Awards, por contribuciones destacadas a la industria, el Unic & Coca-Cola Retail Award, a la experiencia en cine, y el Comscore European Box Office Achievement Award, que reconoce el éxito europeo de taquilla y que este año recae en The Walt Disney Studios por 'Avatar: Fuego y Cenizas'.