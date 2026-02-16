El Circuit renueva con la Fórmula 1 hasta 2032 bajo el nombre de GP de Barcelona-Catalunya

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

El Circuit de Barcelona-Catalunya ha asegurado su continuidad en el calendario de la Fórmula 1 más allá de 2026 después de firmar una renovación con Formula One World Championship Limited (FOWC) para las ediciones de 2028, 2030 y 2032 bajo el nombre de Gran Premio (GP) de Barcelona Catalunya, sustituyendo al histórico GP de España.

El acuerdo ha sido suscrito por los representantes de Circuits de Catalunya, SL (sociedad participada mayoritariamente por la Generalitat y adscrita al Departament de Empresa), informa la Conselleria en un comunicado este lunes.

La 36 edición del campeonato en el trazado catalán tendrá lugar entre el 12 y el 14 de junio de 2026, siendo la primera cita que se estrenará bajo la nueva nomenclatura.

Esta nueva etapa coincide con el cambio de gestión de la infraestructura, que desde el 1 de enero de 2025 recae en Fira Circuit, empresa propiedad de Fira de Barcelona.

Esta alianza entre la propietaria de la instalación (Circuits de Catalunya) y Fira busca consolidar un modelo de gobernanza público-privada que garantice la estabilidad y la diversificación de la actividad del recinto a largo plazo.

IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL

El Govern ha destacado la importancia estratégica de mantener la F1 para el posicionamiento internacional de Catalunya.

Según datos del Ejecutivo, el Gran Premio celebrado en 2024 generó un impacto económico superior a los 300 millones de euros y creó 2.500 empleos a tiempo completo, beneficiando especialmente a la comarca del Vallès Oriental (Barcelona).

Asimismo, se ha puesto de relieve el crecimiento global de la competición, que cuenta con una base de 827 millones de seguidores.

La organización subraya que el perfil del espectador se ha rejuvenecido y feminizado, con un 42% de mujeres y un 43% de seguidores menores de 35 años.

FIRA DE BARCELONA

El presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat, ha valorado positivamente el acuerdo durante su intervención en el coloquio 'La nueva Fira de Barcelona en el horizonte 2029', organizado por el Círculo Ecuestre, en el que ha hecho hincapié en el vínculo entre Barcelona y la competición automovilística.

"Barcelona tiene una historia vinculada y no podía perder su Gran Premio, por lo que va a continuar y esperemos que durante muchos años más", ha subrayado.