El cubano Leonardo Padura, Premio Liber 2026 al autor hispanoamericano más destacado

Leonardo Padura - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Gremios de Editores de España ha concedido el Premio Liber 2026 al autor hispanoamericano más destacado al escritor cubano Leonardo Padura, valorando una "trayectoria de gran proyección internacional y la riqueza de registros y géneros" que caracteriza su obra.

El jurado ha destacado su capacidad para "contar historias que, partiendo de la investigación, indagan en la verdad, la culpa, la amistad y el peso de la historia sobre las vidas individuales", informa Fira de Barcelona este jueves en un comunicado.

Padura ya fue reconocido con el Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2015 y su nombre está especialmente vinculado a la serie de novelas policiacas protagonizadas por Mario Conde, un detective melancólico y lúcido a través del cual el novelista retrata la vida cotidiana, las contradicciones y las transformaciones de la sociedad cubana.

Entre sus libros más destacados figuran 'El hombre que amaba a los perros', 'La novela de mi vida', 'Herejes', 'Regreso a Ítaca', 'Como polvo en el viento' y 'Morir en la arena', su obra más reciente.

El escritor ha mostrado su agradecimiento tras conocer la concesión del premio: "Les expreso mi gratitud como autor y como escritor cubano que vive y escribe en Cuba".

VISIBILIDAD DE LOS ESCRITORES

Además, ha subrayado la importancia del galardón y de la entidad que lo concede: "No es un premio cualquiera ni lo otorga cualquier institución, sino una que desempeña la imprescindible labor de dar visibilidad a nuestro trabajo como escritores y de gestionar las vías para que complete su círculo vital, existiendo, primero, y llegando al lector, después".

La entrega del Premio Liber 2026 a Padura tendrá lugar el próximo 30 de septiembre en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) de Barcelona, en el marco de la Feria Internacional del Libro, Liber 2026, que se celebra del 29 de septiembre al 1 de octubre en el recinto ferial de Gran Via de Fira de Barcelona.