La 3 edición del Padel World Summit 2026 arranca este martes en el pabellón 6 de Fira de Barcelona - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición del Padel World Summit 2026 arranca este martes y finaliza este viernes en el pabellón 6 de Fira de Barcelona, un evento organizado conjuntamente por Fira de Barcelona y el International Padel Cluster.

Las puertas del pabellón 6 del recinto de Gran Via se abrirán a las 9.30 horas con la oferta de 140 expositores nacionales e internacionales de más de 30 países, 90 ponentes y un total de 10 pistas, ha informado Fira de Barcelona en un comunicado este lunes.

El acto inaugural tendrá lugar a las 12.45 horas en la pista número 2 de la Play Arena del salón, y contará con la participación del conseller de Deportes de la Generalitat, Berni Álvarez; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé; la presidenta del Clúster Internacional del Pádel, Mireia Álvarez; y el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga.

Tras los parlamentos, se llevará a cabo un recorrido por los diferentes estands de las marcas expositoras del Padel World Summit, que cuenta con la participación de 140 expositores de más de 30 países entre los que se encuentran empresas líderes como Padel Nuestro, Skechers, Playtomic, Padelgest, Realturf, Adidas, Joma, HEAD o Babolat, entre otras.

DEPORTE Y NEGOCIO

Además de reunir la "mejor" oferta comercial del momento, el Padel World Summit se define como el evento que traza la hoja de ruta de este deporte con la Global Padel Conference, su congreso o la Play Arena, con presentaciones de producto y activaciones de marcas en las pistas habilitadas.

También la Innovation Arena, patrocinada por Padel Galis y concebida como punto de encuentro entre nuevos proyectos, tecnología, inversión y expansión de clubes y el Business Lounge, espacio diseñado para transformar relaciones cualificadas en oportunidades de negocio.