La edición del Photo Forum Fest 2026 arranca este miércoles en Barcelona y prevé 11.000 asistentes

BARCELONA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El festival Photo Forum Fest, considerado el mayor evento dedicado a la fotografía y la videografía de Europa, arranca la edición de 2026 este miércoles en Palau de Congressos de Fira de Barcelona y prevé 11.000 asistentes de todo el mundo, por la que será "la mayor" edición de su historia.

En el evento, que tendrá lugar hasta el viernes, los más de 1.500 congresistas podrán participar de una zona expositiva de 3.000 metros cuadrados con más de 40 expositores y podrán ver trabajar en directo a algunas de las grandes figuras de la fotografía internacional dentro del programa de más de treinta ponencias de fotógrafos, informan en un comunicado.

Entre ellas, destacan el fotógrafo de Life de Paolo Roversi --que ha trabajado para firmas como Dior y Comme des Garçons, y revistas como Vogue o Vanity Fair--, el fotoperiodista Walter Astrada, que ha documentado realidades sociales en más de una cuarentena de países, y Jaime Rojo, especializado en fotografía de naturaleza.

El programa del festival se articula en torno a los congresos Bodaf Europe, con los fotógrafos de bodas más influyentes del mundo; Family Time, dedicado a la fotografía familiar e infantil y Life, que se centrará en el fotoperiodismo y los trabajos sobre naturaleza, viajes y aventura.

Para los organizadores Eduard Casanova y Carles Figuerola, el Photo Forum Fest se ha convertido "en una de las mejores plataformas para profesionales y creadores que buscan estar al día en un ámbito en constante transformación".

En esta edición se espera la participación de asistentes procedentes de cerca de cincuenta países, especialmente de Europa --España, Portugal, Francia, Alemania, Países Bajos, Italia o Reino Unido--, así como de Estados Unidos, Argentina, Singapur o Marruecos.

PROTAGONISMO FEMENINO

El evento quiere reflejar el "creciente protagonismo de la mujer en el sector", especialmente visible en el ámbito de la fotografía social e infantil.

El festival incluirá en la zona expositiva cerca de cuarenta talleres gratuitos, las conocidas 'Keynotes', junto a 'shootings' en directo, exposiciones, firmas de libros, entrevistas y áreas de networking.