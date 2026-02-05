EdTech Congress 2026 cierra una edición marcada por la reflexión ética sobre la IA en aulas - GUILLEM OLIVARES

BARCELONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El EdTech Congress Barcelona 2026 ha cerrado una nueva edición en el Palau de Congressos de Montjuïc centrada en el impacto ético de la Inteligencia Artificial (IA) en la educación y en la que ha estrenado su alianza con el Integrated Systems Europe (ISE), que culmina este viernes en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.

Durante dos jornadas, el evento de nuevas tecnologías aplicadas al ámbito de la enseñanza ha reunido a alrededor de 3.000 profesionales de la comunidad educativa, administraciones públicas y especialistas en formación corporativa, que han analizado los retos del aprendizaje digital.

Organizado por Fira de Barcelona y el EduTech Clúster, el congreso ha contado con la participación de 60 empresas expositoras y 81 ponentes, que han abordado el papel de la tecnología en los escenarios futuros de la educación, subrayando la necesidad de un pensamiento crítico ante la introducción de soluciones como la IA.

La directora del congreso y del EduTech Clúster, Alicia Berlanga, ha destacado que la clave del futuro se encuentra en "saber cómo introducir la tecnología de manera eficaz y responsable en la enseñanza, para avanzar hacia un modelo más inclusivo y sostenible".

Las intervenciones de expertos internacionales han profundizado en cómo la IA y las tecnologías emergentes reconfiguran los procesos formativos, desde la evaluación inteligente hasta la personalización del aprendizaje o la revisión crítica del determinismo tecnológico.

La nueva edición del EdTech Congress Barcelona tendrá lugar los días 3 y 4 de febrero de 2027.

FORMACIÓN CORPORATIVA

La celebración por primera vez de la 'We Love Learning Summit', centrada en la formación corporativa, ha ampliado el alcance profesional del congreso con análisis sobre 'upskilling', 'reskilling' y la aplicación de IA en sectores como el financiero.

El encuentro ha reunido a especialistas en 'Learning & Development', que han debatido cómo impulsar la competitividad organizativa mediante nuevas estrategias digitales.