EdTech Congress Barcelona 2026 apuesta por la ética y la inclusión en la tecnología

El evento contará con 81 expertos nacionales e internacionales y más de 60 empresas - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La edición 2026 de EdTech Congress Barcelona apostará por garantizar que la innovación se traduzca en oportunidades inclusivas y éticas, centradas en las personas, ha explicado Fira de Barcelona este jueves en un comunicado.

El encuentro, que se celebrará entre el 4 y 5 de febrero en el Palau de Congressos de Montjuïc (Barcelona) de la institución ferial, pondrá el foco en la humanización de las herramientas digitales aplicadas al aprendizaje, con el objetivo de mostrar el enorme impacto positivo que pueden tener en los sistemas de enseñanza.

Para ello, Fira de Barcelona ha confirmado ya la presencia de la antigua subdirectora de Tecnologías Educativa del Departamento de Educación de Estados Unidos, Kristina Ishmael o el emprendedor social y fundador del proyecto NASCO Feeding Minds, Ousman Umar, entre otros.

En total, el evento contará con 81 expertos nacionales e internacionales y más de 60 empresas que debatirán sobre las oportunidades que abre la nueva era tecnológica y sus principales retos, "sin perder su esencia humana", ha resaltado Fira de Barcelona, ante alrededor de 2.500 asistentes.

En su próxima edición, además, el congreso también acogerá el 'We Love Learning Summit', dedicado específicamente a la formación corporativa y que hasta el año pasado se celebraba de manera independiente en Madrid.