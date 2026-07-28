Empiezan los trabajos de derribo para remodelar el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero - EUROPA PRESS

BARCELONA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, han explicado que este martes se han iniciado los trabajos de derribo de la primera fase de las obras de remodelación del recinto Montjuïc de Fira de Barcelona.

En declaraciones a la prensa, Collboni ha asegurado que es la tercera gran transformación de Montjuïc, tras las de 1929 y 1992, y que esta tiene el objetivo de "hacerla más urbana, de escala más humana y que una los barrios del entorno".

Ha añadido que la remodelación de los espacios permitirá crear un nuevo barrio que contará con 548 nuevas viviendas protegidas, y se abrirán nuevas calles para hacer un continuo urbano entre los barrios del Poble Sec y la Font de la Guatlla.

Romero ha detallado que esta primera fase cuenta con una inversión de 250 millones de euros y que el objetivo es que esté terminada en mayo de 2029, coincidiendo con el centenario de la Exposición Internacional.

Ha asegurado que es "una inversión muy relevante que permitirá continuar apostando por una feria urbana, con congresos urbanos y muy cerca" de la ciudad, y que los trabajos modernizarán el espacio.

PRIMERA FASE

Este martes se han iniciado los trabajos de derribo del Palau 4 y el actual Palau de Congressos de Barcelona, y, para ello, se ha instalado una grúa de 200 toneladas y con un brazo de hasta 60 metros con el objetivo de terminar estos trabajos durante el próximo otoño.

El objetivo es preparar el espacio en el que se construirá el futuro palacio multifuncional, que reutilizará el hormigón de los actuales pabellones y que contará con 20.500 metros cuadrados, divididos en dos plantas.

Además, están en marcha los trabajos para remodelar el actual Palau Alfons XIII, que se convertirá en el nuevo Palau de Congressos de Barcelona.

Fira de Barcelona también ha iniciado los trabajos para transformar el Palau del Vestit en un centro de innovación y actividad económica, que cuenta con una inversión de 40 millones a cargo de la institución ferial.