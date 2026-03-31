Equiplast 2026 crea un congreso centrado en reciclaje, materiales y digitalización

Edición anterior de Equiplast - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La edición 2026 de Equiplast contará, por primera vez, con el congreso 'Rethinking Plastic', que se centrará en reciclaje, materiales y digitalización, informa Fira de Barcelona en un comunicado este martes.

El encuentro se celebrará del 2 al 5 de junio en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, junto al salón Expoquimia, y prevé reunir a más de 400 expositores.

El congreso acogerá más de 30 sesiones con más de 100 ponentes y la participación de "las principales organizaciones del ecosistema español del plástico".

Las sesiones se dividirán en cuatro grandes ejes: economía circular, reciclaje, materiales avanzados y digitalización, y el espacio contará con una muestra de productos fabricados en plástico sostenible y un área de 'networking'.

Además, se entregarán los Premios Rethinking Plastic, que distinguirán los productos más innovadores y sostenibles expuestos en este showroom en las categorías de packaging; automoción y movilidad; producto de consumo y textil y construcción y mobiliario.