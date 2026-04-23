Equiplast reconoce a Seat & Cupra por su modelo de economía circular con el plástico

Un modelo Cupra - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Equiplast 2026 ha reconocido a Seat & Cupra' como 'best-in-class' por su estrategia circular en la producción de componentes plásticos, informa en un comunicado Fira de Barcelona este jueves.

Esta estrategia "busca reducir el impacto ambiental de los procesos productivos mediante un menor consumo de materias primas vírgenes, la incorporación de materiales reciclados o renovables y el desarrollo de nuevas soluciones con menor impacto ambiental", informan.

En este ámbito, la compañía impulsa el uso de materiales reciclados como Seaqual Yarn, elaborado a partir de plásticos recuperados del mar, o la microfibra Dinamica, fabricada con un 73% de poliéster reciclado mediante un proceso a base de agua.

La estrategia se apoya también en el diseño para el reciclaje, promoviendo conceptos monomateriales que facilitan la recuperación de componentes al final de vida y mejoran la circularidad del producto.

En esa misma línea, Seat & Cupra puso en marcha recientemente en sus instalaciones de la Zona Franca de Barcelona su nuevo Circular Economy Hub, un taller adaptado específicamente para el desmontaje de vehículos y recuperación de piezas, polímeros, metales y otros materiales, con el objetivo de darles una segunda vida.

VISIBILIZACIÓN

Con esta distinción, Equiplast "refuerza su voluntad de visibilizar proyectos industriales ya operativos que demuestran el valor del plástico en la economía circular, alejándose de enfoques teóricos y haciendo hincapié en soluciones con impacto real en sectores como la automoción, el packaging, la construcción o la salud".

La experiencia de Seat & Cupra se presentará en el marco de Rethinking Plastic, una de las grandes novedades de Equiplast 2026, que se celebrará del 2 al 5 de junio en el recinto Gran Via de Fira, de forma simultánea con Expoquimia, reuniendo una oferta conjunta de más de 800 expositores y una previsión de 21.000 profesionales.