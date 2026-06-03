Eurecat presenta más de 20 demostradores y nuevas tecnologías en Equiplast 2026

Estand de Eurecat en Equiplast - EURECAT

BARCELONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Eurecat está presente en la edición 2026 de Equiplast, donde presenta más de 20 demostradores y nuevas tecnologías que ha desarrollado, informa en un comunicado este miércoles.

El salón se celebra hasta el viernes en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, y las tecnologías de Eurecat deben "acelerar la innovación en toda la cadena de valor del sector del plástico con soluciones eficientes y sostenibles", ha explicado la directora de Desarrollo Tecnológico, María Eugenia Rodríguez.

En concreto, el centro tecnológico muestra un multiplicador de nanocapas, que permite dividir y obtener el doble de capas en una lámina de polímero, a fin de lograr propiedades mejoradas de resistencia, ópticas o eléctricas, entre otras prestaciones.

También, una aplicación avanzada de composites para almacenamiento energético desarrollada con Hidrogenia y un sistema que aplica visión artificial para control de calidad, con el que se pueden medir deformaciones, geometrías y tamaños en el proceso de fabricación.

La directora de Innovación en Producto de Eurecat, Irene Ràfols, ha explicado que Eurecat acompaña a las empresas "desde el concepto hasta la industrialización, transformando retos en oportunidades reales de mercado".

OTRAS TECNOLOGÍAS

Eurecat también presenta una pulsera conectada a la nube para la empresa ID-Waste, que permite cuantificar y realizar seguimiento de la recogida selectiva de residuos, así como avances en el campo de la compositrónica que permiten medir la temperatura, deformaciones y vibraciones durante su vida útil.

Entre las novedades está el proceso de fabricación de un demostrador, que abarca desde la impresión 3D de un prototipo hasta la fabricación de diferentes moldes para el proceso de plastrónica, además de la impresión funcional, el termoformado, el corte y la inyección o una demostración de las capacidades para la fabricación de textiles más circulares, reciclables y funcionales.