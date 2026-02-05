Eurecat recrea en ISE la acústica de Palau Moja y herramientas de IA para el sector cultural

Estand de Eurecat en ISE. - EURECAT

BARCELONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El centro tecnológico Eurecat ha presentado en la feria ISE que se celebra esta semana en Barcelona, la creación de gemelos digitales acústicos de espacios arquitectónicos como el Palau Moja, una tecnología que permite la recreación sonora "incluso cuando el emplazamiento ya no existe como tal o ha sufrido modificaciones estructurales", así como herramientas de IA aplicadas al sector cultural.

Así lo ha explicado el investigador de la Unidad de Tecnologías Audiovisuales de Eurecat, Julien De Muynke, quien ha añadido que este sistema "facilita acciones como la preservación, evaluación y previsión, o la optimización acústica, a instituciones de patrimonio cultural, promotoras musicales, salas de conciertos y grandes recintos, así como la asistencia en remoto a experiencias culturales, entre otras", informa Eurecat este jueves en un comunicado.

Durante la feria, que se celebra en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Eurecat muestra una reconstrucción virtual del Salón de 'El Vigatà' del palacio barroco Palau Moja de Barcelona, sede de la Dirección General del Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

La innovación, desarrollada con la colaboración de la Agencia Catalana del Patrimonio y de la Dirección General del Patrimonio Cultural, consiste en una navegación por el espacio virtual, con el uso de gafas de realidad aumentada y auriculares, para experimentar cómo se percibe el sonido desde dentro del espacio y cómo cambia en función de la posición y la orientación del visitante.

El proyecto "es una muestra de la transferencia tecnológica de Eurecat, en este caso, a empresas e instituciones del sector audiovisual y las industrias culturales, anticipando las principales tendencias tecnológicas en la creación artística y la producción de contenidos", destaca la desarrolladora de Negocio del Mercado Industrias Culturales y Creativas de Eurecat, Mònica Andreu.

PRESERVACIÓN

También ha destacado que la iniciativa contribuye a la preservación y mejora técnica de infraestructuras y equipamientos "en un contexto marcado por cambios acelerados".

Eurecat muestra también nuevas herramientas de IA y tecnologías del conocimiento para mejorar el uso de fondos documentales, como es el caso de una nueva interfaz de navegación tridimensional inspirada en cómo los profesionales bibliotecarios ayudan a los usuarios a acceder a la información, desarrollada con la Biblioteca de Catalunya.

Entre las innovaciones desarrolladas en inteligencia artificial, también presenta una visita 3D por el Palau de la Música Catalana a partir de contenidos generados automáticamente con IA, adaptados para cada perfil de visitante, y un generador de textos personalizados sobre yacimientos romanos a partir de documentación del proyecto TIR-FOR, una iniciativa internacional para la publicación del gran mapa del Imperio romano, del Institut d'Estudis Catalans.