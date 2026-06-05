Expoquimia y Equiplast cierran con 20.803 visitantes, un 10% más que en 2023

Expoquimia y Equiplast - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Expoquimia y Equiplast han cerrado este viernes tras cuatro días de actividades en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona con 20.803 visitantes, un 10% más que en 2023, y un balance "muy positivo", informa Fira en un comunicado.

La oferta comercial de las dos ferias ha crecido un 35%, con cerca de 800 expositores y más de 1.600 marcas representadas en los pabellones 2 y 3, mientras que se han celebrado más de 200 actividades, entre conferencias, mesas redondas, presentaciones y otros eventos invitados, que han reunido a más de 6.000 asistentes.

El presidente del Comité Organizador de Expoquimia, Carles Navarro, ha afirmado que esta edición ha puesto de manifiesto la importancia de la química para ayudar a otros sectores a afrontar los desafíos en sostenibilidad y digitalización sin perder competitividad: "Expoquimia ha consolidado su función como espacio de encuentro y reflexión en un momento decisivo para la inversión industrial".

Según la organización, los participantes han avalado el nuevo posicionamiento de Expoquimia que estrecha la conexión entre la química y la industria, poniendo en valor su carácter transversal como motor de competitividad para múltiples sectores como el farmacéutico, la automoción o el packaging, entre otros.

En el caso de Equiplast se ha valorado la presencia de toda la cadena de valor del plástico, creciendo especialmente en los ámbitos del reciclaje y el medioambiente.

Por su parte, el presidente del Comité Organizador de Equiplast, Bernd Roegele, ha destacado que Equiplast "ha vuelto a demostrar su fortaleza como salón comercial, con una oferta transversal representativa de la cadena de valor del plástico que responde a las necesidades reales del mercado, con un claro enfoque hacia la circularidad".