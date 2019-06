Fira de Barcelona participa en la cuarta edición del 'Global Exhibitions Day'

Publicado 05/06/2019 16:11:08 CET

BARCELONA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fira de Barcelona ha participado en el 'Global Exhibitions Day' impulsado por The Global Association of the Exhibition Industry (UFI), con el apoyo de la Asociación de Ferias Españolas (AFE), que se celebra desde hace cuatro años, ha indicado la institución ferial en un comunicado este miércoles.

En el evento han participado ferias de 85 países con el objetivo de mostrar el impacto económico, social y profesional del sector alrededor del mundo, destacando especialmente en esta edición la sostenibilidad como valor en la gestión ferial y en el impulso de eventos sostenibles.

En el caso de Fira de Barcelona, la apuesta de la institución por la sostenibilidad se traduce en la búsqueda de soluciones eficientes en sus eventos y el consumo responsable de recursos durante la celebración de éstos.

Además, la organización de salones como Smart City, IoT Solutions World Congress, BBConstrumat, Industry e Iwater promueven el conocimiento para profesionales y ciudadanos de las últimas novedades que unen tecnología y eficiencia.

El director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, ha señalado que las ferias suponen, en el contexto actual de globalización y digitalización, una "gran oportunidad" para potenciar las soluciones más sostenibles.

Además, ha añadido que la institución se suma al Día internacional de las ferias con el fin de "dar visibilidad al sector ferial", un motor económico y social que acerca la industria a los ciudadanos e incentiva el tejido empresarial local.

La institución acoge anualmente a más de 150 ferias, congresos y eventos en sus dos recintos, Montjuïc y Gran Via, visitados por 2,5 millones de personas y 30.000 empresas expositoras.

Además, tiene un impacto económico anual de más de 2.600 millones de euros y genera 40.000 puestos de trabajo en Barcelona y su área de influencia.