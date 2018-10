Las calles de Barcelona acogen una exposición fotográfica por la Bridal Week

Actualizado 06/05/2015 18:58:50 CET

BARCELONA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las calles de Barcelona respirarán aires de boda debido a la semana de la moda nupcial, la Bridal Week, que se celebrará del 5 al 10 de mayo en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, ha informado en un comunicado la organización.

Así, la capital catalana acogerá diversas actividades, como la exposición fotográfica 'Look at the Bride Side', que desde este lunes y hasta el 4 de mayo ocupará el tramo central de Passeig de Gràcia entre Diputació y Consell de Cent, mientras que del 5 al 10 de mayo se trasladará al recinto Gran Via.

La muestra, integrada por 26 imágenes de fotógrafos como Sergi Pons, Bela Adler y José Manuel Ferrater, retrata modelos como Diane Kruger, Dimitris Alexandrou o Irina Kravchenko con vestidos de boda de diseñadores de Pronovias, Rosa Clará, YolanCris, Rabat o Andrés Sardá.

Barcelona Bridal Week, que este año cumple su 25 aniversario, celebrará su cumpleaños el 6 de mayo en el Palau de Pedralbes junto con estilistas, fotógrafos, periodistas, empresarios, organizadores de boda y 25 modelos que llevarán una selección de los vestidos de boda más emblemáticos de las últimas décadas.

La Bridal Week englobará la Pasarela Gaudí Novias, que contará con los desfiles de 23 firmas del 5 al 8 de mayo, y el Salón Internacional Noviaespaña, que propondrá los productos de 231 marcas del 8 al 10 de mayo.