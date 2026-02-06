Fira.- El ISE 2026 bate un nuevo récord de asistencia con 92.170 visitantes (+8%)

Mike Blackman - EUROPA PRESS

Blackman considera Barcelona, Catalunya y España piezas "centrales" para el éxito del ISE

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 6 (EUROPA PRESS)

El director general de Integrated Systems Europe (ISE), Mike Blackman, ha celebrado este viernes haber batido un nuevo récord de asistencia en el salón del audiovisual con 92.170 visitantes, un 8% más que en la edición anterior (cuando hubo más de 85.000 asistentes y un impacto económico de 520 millones de euros).

Lo ha dicho en la rueda de prensa de clausura de la edición 2026 del evento, tras cuatro jornadas en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) en las que ha contado con 101.000 m2 de superficie expositiva, y centrada en el impacto de la IA y los retos en materia de ciberseguridad.

"ISE 2026 recibió a 92.170 asistentes únicos, convirtiéndose en la edición con mayor afluencia en la historia de la feria. Esto subraya la fuerte demanda global por ISE y el gran impulso que vive nuestro sector", ha destacado Blackman.

CIFRAS RÉCORD Y CRECIMIENTO

El evento no solo ha batido su récord de asistencia total, sino que registró el miércoles su jornada más concurrida con más de 64.000 visitantes en un día, una cifra próxima a la asistencia total de toda la edición de 2019 en Ámsterdam.

En el balance global de los cuatro días, ISE 2026 ha generado 120.914 registros y más de 212.000 visitas totales.

"Estas cifras son más que crecimiento: representan a una industria que avanza con confianza y un espacio donde las ideas se comparten a escala global", ha destacado Blackman.

'SPARK': APUESTA POR LA CREATIVIDAD

Una de las grandes novedades de este año ha sido el lanzamiento de 'Spark', una propuesta diseñada para conectar las industrias creativas con la tecnología.

Según Blackman, la acogida de esta iniciativa demuestra un "apetito real por la colaboración interdisciplinar" y sienta las bases para explorar el futuro de las experiencias de audiencia tanto en espacios físicos como digitales.

BARCELONA Y LATINOAMÉRICA

Blackman ha subrayado que la alianza con Barcelona, Catalunya y España sigue siendo "central" para el éxito de ISE.

Ha destacado el papel de la ciudad como 'hub' tecnológico global y el creciente rol de la feria como nexo con Latinoamérica, reforzado por la visita de delegaciones gubernamentales y personalidades de la región en el European Latin American AV Forum (ELAF).

En esta edición también se ha formalizado el compromiso social de la industria con la puesta en marcha de una fundación privada en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya para preservar su legado en la ciudad.

PRESENCIA CATALANA "RÉCORD"

En esta edición han estado presentes 89 empresas catalanas, muchas de ellas bajo el paraguas del Clúster Audiovisual de Catalunya, que ha destacado que han tenido muchas oportunidades de ventas a lo largo de los cuatro días.

Este volumen ha convertido al territorio en el sexto más representado del salón, por detrás de China, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido y Países Bajos.

EL "RETO DE LAS BARBAS"

En un tono más distendido, Blackman ha revelado una apuesta interna entre directivos del sector al anticipar una nueva edición récord.

"Prometimos que, si llegábamos a los 100.000 asistentes, nos afeitaríamos la barba, así que el reto se pospone para el año que viene", ha bromeado.