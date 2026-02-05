Foment destaca en el ISE 2026 el "liderazgo" de Catalunya en el sector audiovisual - FOMENT

BARCELONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha visitado la edición 2026 del Integrated Systems Europe (ISE), en el que ha destacado el "liderazgo" de Barcelona y Catalunya dentro del ecosistema tecnológico internacional, informa la patronal en un comunicado este jueves.

El congreso, que se celebra hasta el viernes en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, ha reunido a 89 empresas de Catalunya, un 5% más que en la edición anterior, sexto territorio más representado, sólo por detrás de China, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido y Países Bajos.

En el marco de esta visita, el líder patronal ha mantenido un encuentro con el director general del ISE, Mike Blackman, y con el presidente del Clúster Audiovisual de Catalunya, Miquel Rutllant, donde han abordado las oportunidades que genera el ISE para el crecimiento, internacionalización y competitividad de Catalunya.

La delegación de Foment del Treball también ha visitado los stands de Canon y Epson, para conocer de primera mano las últimas innovaciones tecnológicas y las tendencias que están marcando el futuro de la industria audiovisual.

La participación de Foment en el ISE se enmarca en la colaboración que la patronal mantiene desde hace años con la organización del congreso, con el objetivo de facilitar el acceso de las empresas catalanas a uno de los principales eventos internacionales del sector.