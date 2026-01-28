Freixenet presentará sus novedades y un programa de catas en la Barcelona Wine Week - FREIXENET

BARCELONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Grupo Freixenet presentará las novedades de sus marcas y un programa de catas y maridajes en la Barcelona Wine Week (BWW), que se celebra del 2 al 4 de febrero en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, informa en un comunicado este miércoles.

Ubicado en el stand C70 del Pabellón 8 en el recinto ferial, Freixenet dará a conocer el relanzamiento de "Herencia desde 1861", su colección de cavas de alta gama formada por Cuvée DS, Reserva Real, Trepat y Malvasia.

En esta nueva edición, el grupo refuerza su apuesta por la innovación y la adaptación a los nuevos hábitos de consumo con la ampliación de su gama de vinos sin alcohol, como Freixenet Cordón Negro 0,0% o Freixenet 0,0% Rosé.

Asimismo, presentará el Mionetto DOC Prosecco Brut renovado, así como el Mionetto DOC Prosecco Rosé, Mionetto 0,0%, la Colección Luxury --formada por Mionetto DOCG Valdobbiadene Brut y DOCG Cartizze-- y Mionetto Aperitivo, disponible con alcohol y sin él, pensado para "revolucionar el cóctel Spritz".

En el programa de catas y maridajes del Grupo Freixenet destacan experiencias gastronómicas con Segura Viudas, con un maridaje con las creaciones de Aspic, actividades como los cócteles elaborados con Mionetto y el nuevo aperitivo Freixenet Solare, acompañados de sesiones musicales en directo con DJ.

Durante el BWW, la International Wine Manager de Grup Freixenet, Glòria Collell, participará como ponente en la jornada Catalan Wine Talks - Casos de éxito de enoturismo en Catalunya, organizada por el Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi), donde compartirá la experiencia y el modelo del grupo en el ámbito del enoturismo.