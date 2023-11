La Generalitat muestra su apuesta por la cuántica en el Smart City Expo World Congress

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat estará presente en el Smart City Expo World Congress (SCEWC) para mostrar su apuesta por las tecnologías cuánticas, bajo el lema 'Catalonia is ready for the next quantum leap' ('Catalunya está a punto para el siguiente salto cuántico'), ha explicado en un comunicado este viernes.

El encuentro se celebra en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona entre el 7 y el 9 de noviembre, y el estand del Govern mostrará los avances cuánticos del siglo pasado y el impacto que "tendrán en un futuro próximo" las tecnologías fotónicas y cuánticas en sectores como las comunicaciones, la movilidad y la salud.

El estand de la Generalitat, liderado por la Conselleria de Empresa y Trabajo, cuenta con una superficie de 621 metros cuadrados y estará ocupado por 19 empresas, centros tecnológicos y entidades.

Está previsto que el conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, inaugure el estand el 7 de noviembre junto a la secretaria de Políticas Digitales, Gina Tost.

Los participantes en el estand de la Generalitat podrán participar en las sesiones de networking organizadas por Acció, Goose y la red Enterprise Europe Network (EEN), y en actividades como el Open Innovation Challenge.