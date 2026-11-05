Genivs muestra a nivel internacional su modelo de vivienda asequible en suelo público

Participación de Genivs en HOWS Barcelona - Housing World Summit - GENIVS

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado y socio fundador de Genivs Insulae, Santiago Mínguez, ha explicado el modelo de vivienda asequible en suelo público que impulsa este fondo de infraestructuras de vivienda social en Europa, HOWS Barcelona - Housing World Summit, en el marco de la feria Smart City Expo World Congress que se celebra en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.

Minguez participó en la mesa '¿Cómo podemos financiar viviendas asequibles cuando los presupuestos públicos nunca son suficientes?', donde abordó cómo combinar capital público y privado para ampliar la oferta de alquiler asequible y preservar su impacto social durante décadas, informa este jueves Genivs en un comunicado.

Mínguez compartió mesa con representantes del Banco Europeo de Inversiones, el Ayuntamiento de Barcelona, el Institut Català de Finances y Urban Partners, bajo la moderación de Francesc R. Martí y destacó que su "crecimiento en proyectos e inversores" refleja cómo se refuerzan la rentabilidad, el impacto social y la escala, y subrayó el papel complementario del ICO y del FIS para generar confianza en el modelo financiero y su propuesta social, facilitando la incorporación de capital privado.

"Los retornos financieros y el impacto social atraen capital; el capital nos permite escalar; y la escala nos permite multiplicar el impacto que generamos, lo que a su vez atrae a más inversores", afirmó Mínguez, quien añadió que Genivs exige a cada proyecto un elevado impacto social y una rentabilidad acorde con el riesgo.

El suelo público permite combinar ambos objetivos: evita destinar capital a comprar terrenos, maximiza las viviendas por euro invertido y preserva la asequibilidad mediante condiciones fijadas por la Administración durante concesiones habitualmente de 75 años.

El plan publicado contempla una inversión media aproximada de 200.000 euros por vivienda y una TIR neta para el inversor estimada del 10-12%, con expectativas de ser superada sin comprometer el impacto social ni elevar los alquileres por encima del módulo regulado.

En la ronda final, Mínguez propuso como prioridad crear una cartera estable y previsible de proyectos de vivienda asequible sobre suelo público, preparados para ser financiados y construirse, y dar alcance al déficit de viviendas.

CONSTRUIR HOGARES

Planteó programas con situación urbanística de inmediata actuación y tramitación, y condiciones concesionales de largo plazo, que permitan a financiadores, inversores y plataformas como Genivs ejecutar proyectos con recurrencia y agilidad, en beneficio de los ciudadanos.

"Cada euro que no destinamos a comprar suelo (y, en nuestro caso, es cero euros) puede ayudar a construir más hogares. Así conectamos la eficiencia del capital con lo que de verdad importa: que más familias puedan acceder a una vivienda y construir su futuro".

HOWS aspira a ser una plataforma global de debate e innovación en vivienda urbana y a pasar del debate a la acción, con más de un centenar de ponentes y cinco ejes, entre ellos suelo, regulación y vivienda social y asequible; Provivienda y Fundació Hàbitat3, entidades sociales aliadas de Genivs, participan en el congreso.

PROVIVIENDA Y HÀBITAT3

El codirector general de Provivienda, Eduardo Gutiérrez, intervino el martes en la sesión 'Beyond Conventional Housing: What Can Different European Models Learn from Each Other?' y Fundació Hàbitat3 interviene este jueves en dos sesiones: Barcelona Social Inclusion Housing.

El modelo Genivs utiliza suelo público mediante concesiones y derechos de superficie de hasta 75 años y el capital se destina al desarrollo de viviendas sin inmovilizar recursos en la adquisición del terreno.

Los alquileres regulados, indexados al IPC, "ofrecen protección frente a la inflación, contribuyendo a preservar el valor real de los ingresos y la rentabilidad de la inversión a largo plazo".

Genivs encara la recta final de su captación, con 140 millones de euros alineados sobre un objetivo de 250 millones de capital, entre ellos un compromiso de inversión de 70 millones del ICO en el marco del programa europeo InvestEU y un acuerdo con el Fondo de Impacto Social (FIS) por el que invertiría hasta 20 millones de euros.