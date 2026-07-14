El Gobierno acuerda subvencionar al MWC con 8 millones

Archivo - Varias personas durante la primera jornada del Mobile World Congress Barcelona 2026 en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un decreto para subvencionar con 8 millones de euros al Mobile World Congress (MWC) mediante una subvención directa del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a la Fundación Barcelona Mobile World Capital, en cuyo patronato participa el Ministerio.

Desde el pasado año, las tres administraciones públicas del patronato (Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona) acordaron incrementar un 60% la subvención anual al congreso, "en virtud de la evolución y consolidación del MWC como el evento tecnológico más influyente a nivel global", informan en un comunicado.

Explican que este apoyo público no se limita a la organización del evento, sino que impulsa iniciativas de transferencia de tecnología, desarrollo de talento digital y promoción de la tecnología para el bien común, alineados con los objetivos de país en materia de digitalización.

A través de la entidad pública empresarial española Red.es se coordinan la presencia de empresas españolas en el Pabellón España y se canalizan iniciativas que "fortalecen el tejido tecnológico y emprendedor nacional".

El Gobierno y Mobile World Capital Barcelona, en el marco del Observatorio de Derechos Digitales, han impulsado el I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales, que reunió en mayo en Barcelona a expertos internacionales para reflexionar sobre la protección de los derechos fundamentales en entornos digitales.

EL MWC, "UN PROYECTO ESTRATÉGICO"

La edición 2025 del MWC atrajo más de 109.000 asistentes de más de 200 países y territorios, más de 2.900 expositores, entidades patrocinadoras y asociadas, y generó un impacto económico estimado de 561 millones de euros en Barcelona, con la creación de cerca de 13.000 empleos temporales durante el evento.

Para el Gobierno, el MWC es "un proyecto estratégico" de país que contribuye a la proyección internacional de España como polo de innovación y digitalización.