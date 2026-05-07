González (Liber) dice que las nuevas tecnologías deben mejorar la eficiencia del sector

El presidente de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) --que organiza la feria Liber--, Manuel González - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 7 May. (EUROPA PRES) -

El presidente de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) --que organiza la feria Liber--, Manuel González, ha asegurado que las nuevas tecnologías deben mejorar la eficiencia del sector, aunque "sin poner en riesgo la creación ni la propiedad intelectual", en una entrevista a Fira de Barcelona este jueves.

El encuentro se celebrará del 26 de septiembre al 1 de octubre en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, y que González ha dicho que les "permite conocer las preocupaciones tanto de los editores como del resto de colectivos de la cadena del libro" y trabajar en posibles ediciones.

Sobre las nuevas tecnologías, ha dicho que el sector del libro debe ser capaz de "aprovechar las ventajas" que ofrecen, y ha subrayado que son defensores de la creación y la propiedad intelectual.

En todo caso, ha dicho que el "sector editorial vive un momento óptimo" tras más de una década de crecimiento, que ha permitido superar la facturación previa a la crisis de 2008.

Preguntado por la internacionalización, González ha señalado que el castellano tiene un mercado de 600 millones de personas, lo que "ofrece un mercado enorme" para los libros publicados en España.