El Govern acuerda la participación de Fira 2000 en la gestión de la ampliación del MNAC

Archivo - La fachada exterior del MNAC - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha acordado este martes la participación de Fira 2000 en la gestión de las actuaciones vinculadas al proyecto de ampliación del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) en el Palau Victòria Eugènia de Barcelona, informa tras el Consell Executiu.

Este acuerdo se toma tras la memoria justificativa emitida por la Dirección General de Patrimonio Cultural sobre la ampliación que justifican que la gestión del proceso de licitación, adjudicación y formalización de los contratos, así como la dirección y el seguimiento integral de las obras y la redacción de los estudios, no sea asumido por Infraestructures de la Generalitat de Catalunya.

En consecuencia, el Govern también insta a la Dirección General de Patrimonio Cultural y al MNAC a llevar a cabo las actuaciones necesarias para que el consejo de administración de Infraestructures de la Generalitat de Catalunya se acuerde la excepcionalidad.

Debido a la singularidad urbanística y arquitectónica del conjunto que comprende los palacios Alfons XIII y Victòria Eugènia, la confluencia temporal de los proyectos y la coordinación necesaria entre ambos, el Ayuntamiento de Barcelona y el MNAC proponen que Fira 2000 asuma la coordinación conjunta de la implementación de los proyectos arquitectónicos.

La gestión de la obras de Fira de Barcelona, en particular de las del Palau Alfons XIII, las lleva a cabo Fira 2000, y debido la adscripción del MNAC a la Generalitat, Fira 2000 puede actuar como entidad instrumental del consorcio mediante los instrumentos jurídicos correspondientes.

SALA BECKETT

La Generalitat ha aprobado en el Consell Executiu un acuerdo que autoriza la Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural a incrementar en 25.000 euros la subvención concedida en abril por un importe de 550.000 euros a la Fundació Sala Beckett para las actividades culturales de 2026.

La Sala Beckett, fundada en 1989, celebra durante esta temporada 2026-2027 el décimo aniversario de la apertura de la sede actual en el Poblenou de Barcelona.