Govern y Fira 2000 firman un préstamo de 220 millones para ampliar Fira de Barcelona

Momento de la firma del préstamo - GENERALITAT

BARCELONA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat y Fira 2000 han firmado un préstamo sindicado de 220 millones de euros con BBVA, Banc Sabadell, CaixaBank, Banco Santander y el Institut Català de Finances (ICF) para financiar una parte de las obras de ampliación de Fira de Barcelona, informa la Conselleria de Economía y Finanzas en un comunicado este jueves.

La operación permitirá financiar la primera fase de las obras de remodelación de los espacios del recinto de Montjuïc de la institución ferial, con un máximo de 125 millones de euros.

Los 95 millones restantes son el capital necesario para culminar el proyecto de construcción del Hall Zero del recinto Gran Via.

El préstamo, que ha sido aprobado por todos los socios institucionales de Fira 2000, tendrá un tipo de interés máximo "que se ajustará al principio de prudencia financiera" que fija el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, y el plazo de amortización es de 20 años con cuatro años de carencia.

El proyecto de ampliación de los espacios de Fira de Barcelona cuenta con un presupuesto total de 615 millones de euros.