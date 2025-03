El Govern impulsa una campaña para "frenar" los discursos de odio en el marco del Saló de l'Ensenyament

Estrena un juego para evaluar el conocimiento de los jóvenes y las consecuencias de su difusión

BARCELONA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Igualdad y Feminismo de la Generalitat ha impulsado este miércoles la nueva campaña 'Més drets, menys odi' en el marco del Saló de l'Ensenyament 2025, que se celebra hasta el domingo en el recinto de Montjuïc de la Fira de Barcelona.

La campaña pone el foco en la necesidad de frenar los discursos de odio, en concreto los que se producen entre los más jóvenes en Internet y las redes sociales, lugares clave para "proliferar ideas de extrema derecha y sus consecuencias, que ponen en peligro la seguridad e igualdad", informa el departamento en un comunicado.

Esta iniciativa quiere poner de manifiesto que "hacen falta más derechos, más respeto, más libertad y más comunidad para poder vivir en una sociedad justa e igualitaria, libre de discursos de odio".

Con su lema 'No ho comparteixis, no ho difonguis' (No lo compartas, no lo difundas), la campaña llama a los más jóvenes a que, ante situaciones de discriminación o de discursos de odio, no se hagan eco de ese contenido.

La Conselleria ha estrenado también un juego de preguntas y respuestas sobre los discursos de odio, que evaluarán los conocimientos de los jóvenes en el Saló de l'Ensenyament sobre reconocimiento de estos mensajes, legislación o posibles consecuencias si difunden esos discursos.

Los jóvenes podrán concursar de forma autónoma, aunque el influencer Alberto Gadel dinamizará 4 rondas diarias en las que la persona ganadora podrá conseguir como premio el abono 'De Bat a Bat' de la Agència Catalana de Patrimoni Cultural.

POLÍTICAS PÚBLICAS

El departamento ha señalado que los discursos de odio son "una de las amenazas globales más grandes para la convivencia y la cohesión social" y que tienen graves consecuencias individuales y colectivas, como cuestionar derechos fundamentales o valores como el respeto y la igualdad.

"Catalunya no es ajena a esta situación, debido a que durante los últimos años se ha evidenciado un incremento notable de los discursos de odio en espacios públicos, en las redes sociales e incluso en determinadas instituciones que afecta, especialmente, a las mujeres, personas LGTBI+, minorías étnicas y otros colectivos en riesgo de exclusión", afirma.

Añade que el Govern tiene como objetivo "combatir estos discursos a través de la implementación de estrategias jurídicas, educativas y sociales que promuevan la convivencia pacífica y respetuosa entre todos los ciudadanos", y que la Conselleria trabaja para garantizar que los derechos humanos sean respetados y protegidos.