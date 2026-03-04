Hispack prevé superar los 900 expositores en su edición 2027, un 10% más

Imagen de una anterior edición de la feria. - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La edición 2027 de Hispack prevé superar los 900 expositores, un 10% más que en su anterior convocatoria en 2024, así como ampliar la presencia de empresas líderes en los sectores como el packaging industrial, la maquinaria de proceso y packaging, el etiquetado y embotellado o la logística, robótica y automatización, explica Fira de Barcelona este miércoles en un comunicado.

El evento se celebra del 4 al 7 de mayo de 2027 en el recinto de Gran Via de la entidad ferial, y se alza como el salón "líder" del sector del packaging, proceso y logística en el mercado ibérico, además de uno de los primeros de Europa de su especialidad, añade Fira de Barcelona.

La edición de 2027, además, coincide con la edición número 20 de la feria y 45 años de historia, y se celebrará a la vez que el salón de la industria gráfica Graphispag, que aportará otro centenar de expositores, con el objetivo de sumar más de un millar y atraer a 37.000 visitantes, un 15% de ellos internacionales.

Según el presidente del comité organizador de Hispack, Jordi Bernabeu, "el packaging vive un momento de cambio y nuestro objetivo es consolidar a Hispack como el espacio donde esta evolución se hace visible, donde el sector crece y donde se generan conversaciones que tienen impacto real en la industria y en la sociedad".

Así, las diferentes conferencias, mesas redondas y presentaciones de la próxima edición abordarán los diferentes retos en torno a la sostenibilidad, el ecodiseño, la digitalización, la innovación en materiales, la eficiencia energética, la logística inteligente y el impulso a nuevas tecnologías aplicadas al proceso de envasado.

CONMEMORACIÓN

Con motivo del 20 aniversario, además, Hispack contará con una programación conmemorativa, que incluye una cena gala en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) con más de 400 asistentes, la edición de un libro conmemorativo o un acto de reconocimiento a diferentes personas y empresas del sector.

El director del salón, Xavier Pascual, ha asegurado que "en esta edición queremos poner en valor la contribución real del envase y embalaje a la sociedad, y demostrar que nuestro sector no solo impulsa la industria, sino que también construye futuro".