IAAPA Expo Europe 2025 cierra con 15.900 asistentes y 9.400 empresas compradoras

BARCELONA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La edición 2025 de IAAPA Expo Europe ha cerrado con 15.877 asistentes verificados y la participación de 11.477 compradores cualificados de 9.370 empresas compradoras, informa la organización en un comunicado este viernes.

El encuentro se ha celebrado desde el lunes hasta este viernes en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona y es "el evento de referencia para los profesionales del ocio y las atracciones en Europa, Oriente Medio y África (EMEA)".

El evento ha ocupado 20.700 metros cuadrados de exposición con más de 700 expositores, y los asistentes trabajan en sectores como parques de atracciones y temáticos, parques acuáticos, centros de entretenimiento familiar, zoológicos, acuarios, museos y complejos turísticos.

El director ejecutivo y vicepresidente de IAAPA EMEA, Peter van der Schans, ha explicado que la feria "sigue siendo un punto de encuentro vital" para la industria.

La edición 2026 del encuentro se celebrará en Londres entre el 21 y el 25 de septiembre del próximo año.