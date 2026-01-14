La industria española del envase y embalaje logra 10 galardones en los WorldStar Awards 2026

Archivo - España recibe 10 galardones en los WorldStar Awards 2026. - FIRA DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La industria española del envase y embalaje ha conseguido 10 galardones en los WorldStar Awards 2026, "el certamen más importante del sector a nivel mundial", organizado por la World Packaging Organization (WPO), informa Fira de Barcelona este miércoles en un comunicado.

En esta edición, "marcada por una alta participación", se han presentado 481 trabajos de 36 países, y se han otorgado 234 galardones que premian la excelencia, la innovación y la sostenibilidad en packaging.

Con diez trofeos, "España se consolida entre los diez países con más distinciones en esta competición global", tras acceder a los WorldStar Awards a través de los Premios Liderpack que organiza Graphispack Asociación y el salón Hispack de Fira de Barcelona.

Japón lidera el ranking con 24 premios, seguido de Austria (21), Alemania y China (18 cada una), Brasil (17), República Checa-Eslovaquia (12) -presentadas conjuntamente- y Australia-Nueva Zelanda (11).

España asciende dos posiciones respecto a la última edición y ocupa el séptimo lugar con 10 galardones, completando el top ten Hungría (9), Líbano y EE.UU. (8 cada uno), y Corea del Sur e India (7 cada una).

El secretario general de Graphispack Asociación, Ignasi Cusí, ha destacado que "estos resultados confirman que la industria española del packaging no solo innova, sino que lidera la transición hacia modelos más sostenibles", mientras que el director de Hispack, Xavier Pascual, ha felicitado a las empresas españolas ganadoras por su capacidad para convertir la innovación en soluciones reales que aportan valor al mercado, en sus palabras.

LOS PREMIADOS

Con cuatro galardones, DS Smith ha sido "la gran triunfadora española" gracias a soluciones sostenibles orientadas a la protección del producto y la optimización logística, entre las que destaca el Box Pallet, premiado por partida doble en transporte y e-commerce, que redefine el concepto de palet al combinar gran capacidad de carga (hasta 200 kg), diseño plegable para ahorrar espacio y un enfoque 100% reciclable.

En alimentación, sobresale ReKeepEat de Grupo Lantero, un envase monomaterial PET para bandeja y tapa que simplifica el reciclaje, fomenta la economía circular y reduce el uso de materiales, alineándose con los objetivos globales de sostenibilidad.

En bebidas alcohólicas, las dos propuestas españolas premiadas han sido el sleeve para la botella Sourz, fabricado en rPET con un 40% de material reciclado postconsumo por Ovelar S.A., y la botella Minoric Gin, transformada por Small Creative Band S.L. en un "icono mediterráneo" con ediciones premium que combinan elegancia, acabados exclusivos y coherencia visual.

En frutas y vegetales frescos, Smurfit Westrock ha sido reconocida por su sistema Corner Flexible, que mejora la protección durante el transporte, se adapta a variaciones de tamaño y reduce daños por fricción, y también ha recibido premio en la categoría transporte por Panelbuffer, un protector modular de material tipo panal que sustituye componentes de EPS.

En electrónica, Capsa Packaging ha sido premiada con E-protect Citri, un embalaje seguro y sostenible para el exprimidor Citring. Fabricado íntegramente en cartón.

La ceremonia de entrega de los WorldStar Awards 2026 se celebrará el 8 de mayo en Düsseldorf (Alemania), en el marco de la feria Interpack.