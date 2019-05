INDUSTRY se traslada al recinto Gran Via de Fira de Barcelona en su cuarta edición

Publicado 07/05/2019 15:39:34 CET

BARCELONA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La INDUSTRY From Needs To Solutions, la feria industrial organizada por Fira de Barcelona, celebrará su cuarta edición en el recinto Gran Via, en lugar del recinto Montjuïc donde se había celebrado anteriormente, ha informado Fira de Barcelona en un comunicado este martes.

La muestra reunirá a empresas de distintos sectores industriales que mostrarán novedades en productos y servicios, organizadas en ocho ejes temáticos: máquina-herramienta, conectividad y datos, impresión 3D, transformación del plástico, automatización y robótica, moldes y matices, diseño y servicios y nuevos materiales.

Además de la exposición, la feria contará con un espacio de conocimiento y formación en el que se celebrarán cuatro congresos: IN(3D)TALKS sobre la fabricación aditiva en los grandes sectores industriales; MAX, congreso de manufactura avanzada; Ayri11, sobre automatización y robótica y Cyber Etical Days, que tratará sobre ciberseguridad y hacking ético.

El director del evento, Miquel Serrano ha declarado: "INDUSTRY, la única plataforma industrial en Fira de Barcelona, se celebrará este año en Gran Vía, mejorando de este modo la experiencia de los expositores y visitantes que podrán disfrutar de todas las comodidades de un recinto vanguardista como este".

Por su parte, importantes compañías de sectores como el ferroviario, industria alimentaria, automovilística, aeronáutica y medioambiental han mostrado su interés en el evento, como el principal operador ferroviario francés SCNF o Lacaze Energies, especializado en soluciones de distribución eléctrica.