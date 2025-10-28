El ISE 2026 anuncia su primer CyberSecurity Summit sobre desafíos del sector audiovisual

Archivo - Visitantes a la feria ISE durante la inauguración de la feria ISE 2025 - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Integrated Systems Europe (ISE) ha anunciado el lanzamiento del CyberSecurity Summit como novedad en su programa de la edición 2026, que se celebrará del 3 al 6 de febrero en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, sobre los desafíos de ciberseguridad en el sector audiovisual, informa este martes la organización en un comunicado.

El Summit abordará estos desafíos que afrontan las industrias del audiovisual profesional y de la integración de sistemas, a medida que las amenazas digitales impactan cada vez más en infraestructuras críticas, edificios inteligentes, recintos y servicios públicos.

En el CyberSecurity Summit, previsto para el 5 de febrero, los profesionales del sector aprenderán a proteger sistemas críticos, navegar por regulaciones emergentes como NIS2 e ISO 27001, y convertir la ciberseguridad de una vulnerabilidad en una ventaja estratégica.

El anuncio coincide con el Mes Europeo de la Ciberseguridad, una iniciativa coordinada por Enisa y la Comisión Europea para promover prácticas digitales más seguras entre empresas, instituciones e individuos.

El director general de ISE, Mike Blackman, ha asegurado que la ciberseguridad para los fabricantes, integradores y usuarios de tecnología audiovisual "es esencial para acceder a licitaciones públicas, garantizar el cumplimiento normativo y generar confianza a largo plazo con los clientes."

El presidente del Summit, Pere Ferrer, ha defendido que la ciberseguridad "ya no es opcional; está en el corazón de cada innovación audiovisual".

El evento, que se inaugurará con Pere Ferrer, contará con ponencias de Shaun Reardon (DNV Cyber) sobre resiliencia cibernética, Timo Kosig y Andrew Dowsett (Barco Control Rooms) sobre operaciones seguras, y Pedro Pablo Pérez (TRC) sobre la protección de las comunicaciones corporativas.