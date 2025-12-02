Joan Casas (Fujifilm España), nuevo presidente de Graphispag 2027

El presidente de Graphispag, Joan Casas. - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director general adjunto de Fujifilm España, Joan Casas, ha sido nombrado presidente del Salón Internacional de la Industria Gráfica y la Comunicación Visual, Graphispag, informa Fira de Barcelona en un comunicado este martes.

El encuentro se celebrará del 4 al 7 de mayo de 2027 en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, conjuntamente con a feria de packaging, Hispack.

Casas sustituye en el cargo a Xavier Armengou, que presidió el salón en las ediciones de 2019, 2022 y 2024, y "aportará su experiencia y conocimiento para reforzar el papel de Graphispag" como plataforma referente en tecnología e innovación.

Casas ha señalado que la voluntad es que "la tecnología gráfica conecte con la innovación industrial", por lo que apostará por mostrar cómo la impresión, los soportes, la codificación, los acabados avanzados y la postimpresión pueden transformar los procesos productivos.

La voluntad de la organización es que la edición 2027 del salón "responda a las necesidades de las empresas y profesionales de la industria gráfica y la comunicación visual".