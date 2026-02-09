Marc Rodríguez deja la dirección del CCIB

Sede del CCIB. - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Marc Rodríguez ha dejado la dirección del Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), cargo que a partir de ahora asumirá de forma provisional el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, según han informado a Europa Press fuentes del sector hotelero.

Rodríguez estaba al frente del CCIB desde 2009 y fuentes de Fira han destacado su papel en la integración de este centro en la institución ferial, donde ha conseguido en los últimos cuatro años "los mejores resultados" de la historia del centro, situado en el recinto Fòrum de Barcelona.

Las mismas fuentes han explicado que Rodríguez ha tomado la decisión "por motivos personales y para emprender una nueva etapa", y que, en este sentido, ha llegado a un acuerdo con Fira.