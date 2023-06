Marina Herlop, Sabrina Bellaouel y Kyne brillan en la primera jornada del festival Sónar

Black Coffee pondrá punto y final al primer Sónar de Día de la edición



BARCELONA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El festival Sónar ha inaugurado este jueves por la tarde la edición de su 30 aniversario con la primera jornada del Sónar de Día, que ha alzado el vuelo con el talento joven y femenino de Kyne y sus ritmos trap y r&b, la productora y vocalista franco-argelina Sabrina Bellaouel y la cantante catalana Marina Herlop.

Tras abrir las puertas a las 15.00 horas, el recinto del Palacio de Congresos de la Fira, donde se celebrará el Sónar de Día hasta el sábado, se ha ido llenando con los primeros centenares de personas, que se han congregado en el Sónar Village ante el veterano DJ Sergi Botella, encargado de darles la bienvenida con sus mezclas de techno.

Paralelamente, Kyne, junto a un ejército de cuatro bailarines, ha dado lecciones de poder y carácter en un concierto en el que ha compartido con el público temas como 'Faim et rage', la poderosa 'Marilyn Monroe', la provocadora 'Anonadado' y 'Insha'Allah', que ha dedicado a su madre, presente entre el público, y con el cantante Dano como invitado.

En uno de los auditorios, Sabrina Bellaouel ha iniciado su concierto desfilando por la pasarela entre las butacas del público para subir al escenario y entonar la delicada 'Jah', después de la que ha expresado su emoción por actuar en el Sónar y ha confesado que le gusta que sus conciertos vayan "in crescendo", después de lo que ha cambiado de registro cantando 'The build up' y 'Trust'.

A las 17.00 horas, Manuka Honey se ha encargado de entretener a los asistentes con sus mezclas de dembow, reggaeton, cumbia y dancehall, y paralelamente Marina Herlop ha desgranado su álbum 'Pripyat' (2022) a través de temas como 'Miu' y 'Ubuntu' en un espectáculo muy visual con una bailarina y hasta seis músicos, fusionando sonidos de tres flautas traveseras, dos teclados y castañuelas.

700 BLISS, GROVE, ONEOHTRIX POINT NEVER Y TOHJI

También han actuado 700 Bliss, el dúo de noise rap formado por el DJ Haram y Moor Mother, que han compartido temas como 'Discipline' y 'Nothing to declare', y el DJ Grove ha sellado su concierto de dancehall y drum 'n' bass asegurando que ha sido "uno de los shows más grandes" de su carrera, antes de fotografiarse con el público.

Oneohtrix Point Never, el nombre artístico del productor experimental de música electrónica Daniel Lopatin, se ha aliado con el artista visual Nate Boyce para actuar ante una marea de fieles asistentes que les inmortaliza con sus móviles, mientras el rapero japonés Tohji ha arrancado su actuación con 'Oreo', seguida de 'Yodaka', 'Oni' y 'Iron D**c'.

SÓNAR ÁGORA

El Sónar Ágora ha acogido la charla 'Artificial Ignorance and the arts' a cargo fundador del colectivo Domestic Data Streamers, Pau Garcia, que ha ahondando en algunos de los proyectos en los que trabajan actualmente, como un estudio sobre cómo aplicar la inteligencia artificial en personas con demencia, y Garcia ha ensalzado las "potencialidades" que ofrece la IA.

En otra charla, la artista y activista Samantha Houdson y el artista visual Parafeno han comentado las tendencias de consumo de contenido de las nuevas generaciones, la inmediatez, la sobreestimulación, la identidad de los creadores en las redes, los nuevos oficios vinculados al entorno digital y las "presiones mercantiles" para que las canciones sean más cortas y virales.

La noche seguirá hasta las 24.00 horas con el colectivo Jokkoo Collective y con la presentación del show 'Escapology' del escocés Kode9, antes de que el productor y DJ de house sudafricano Black Coffee, ganador del premio Grammy al Mejor Álbum de Dance/Electrónica en 2022, le ponga punto y final.