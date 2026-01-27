Motor.- CircuitX debuta el 1 de marzo con demostraciones aplicadas al motor antes del MWC

Archivo - El CEO y director ejecutivo de GSMA Ltd., John Hoffman, en una imagen de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

El CircuitX debutará el 1 de marzo en el Circuit de Barcelona-Catalunya con una jornada de demostraciones tecnológicas antes de empezar el Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2026, que se celebra del 2 al 5 de marzo en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona.

Según ha informado la GSMA, patronal de operadores y organizadora del evento, en un comunicado este martes, el acto incluirá telemetría en tiempo real, conducción remota de vehículos y experiencias de realidad virtual.

La iniciativa, lanzada en el pasado MWC 2025 a través de GSMA Foundry, cuenta con el impulso de Fira Circuit (gestionada por Fira de Barcelona) y la fundación Mobile World Capital Barcelona.

El evento contará con la participación de empresas del sector como Ericsson, NTT DATA, Telefónica (socio oficial de conectividad que proporcionará cobertura 5G), y Formula E, que exhibirá su monoplaza Gen3 EVO, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 1,82 segundos.

El despliegue tecnológico también incluye el uso de drones avanzados del Barcelona Drone Center para la seguridad perimetral y el monitoreo de multitudes, así como sistemas de 'streaming' de vídeo y señalización de Prospeed, entre otras propuestas.