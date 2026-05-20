El MWC recupera 9 toneladas de materiales para entidades sociales de Barcelona y L'Hospitalet

Recogida de material del MWC. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Donation Room del MWC26 Barcelona ha permitido recuperar 9 toneladas de materiales y mobiliario procedentes del congreso, que se entregarán a entidades sociales de Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), informa el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado este miércoles.

La iniciativa, impulsada por GSMA y los Ayuntamientos de Barcelona y L'Hospitalet, y con el apoyo del Consorcio de Turismo de Barcelona, de la Fundación Formación y Trabajo y Fira de Barcelona, facilita que los materiales utilizados durante el MWC puedan tener una segunda vida y sean aprovechados por proyectos sociales y comunitarios.

En esta edición se han recogido 113 tipologías de materiales, incluido mobiliario como mesas, sillas y armarios, así como paneles reutilizables, sumando un total de 4.010 unidades, con un valor estimado de 38.019,68 euros.

La reutilización de estos materiales ha permitido evitar la emisión de 8.873 kilos de CO2, "reforzando el compromiso con una gestión más sostenible y circular de los recursos".

El material recuperado se distribuirá entre 35 entidades beneficiarias, 15 de Barcelona y 20 de L'Hospitalet, que lo destinarán a proyectos sociales, culturales, comunitarios o de atención a personas usuarias de sus servicios.