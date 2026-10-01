El MWC27 Barcelona tendrá nuevos espacios tecnológicos sobre automoción, salud y aviación

Archivo - Decenas de personas durante la primera jornada del Mobile World Congress Barcelona 2026, en la Fira de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El MWC27 Barcelona, que se celebrará en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona del 1 al 4 de marzo de 2027, tendrá nuevos espacios tecnológicos dedicados a descubrir las innovaciones en automoción, salud y aviación, informa GSMA en un comunicado este jueves.

Estos tres nuevos espacios combinarán casos de uso reales con innovaciones líderes y crearán un "entorno único para que los líderes del sector, los principales actores del ecosistema y la comunidad global de la conectividad puedan reunirse, debatir y hacer negocios".

Asimismo, el MWC27 ofrecerá demostraciones tecnológicas centradas en la inteligencia artificial más avanzada, la robótica y la conectividad por satélite mediante redes no terrestres (NTN), y también marcará el regreso de New Frontiers al Pabellón 6.

Entre los nuevos expositores que se incorporan al recinto del MWC se encuentran AWS, ElevenLabs y HP Inc, entre otros, y volverán varias empresas con stands más grandes, como Agibot, KDDI, Nokia y Unitree.

Además, volverán a formar parte del MWC27 los espacios y eventos 4YFN, Talent Arena (que se celebrará en paralelo en Fira de Barcelona Montjuïc), Sports Tomorrow Congress y el Programa Ministerial de GSMA.

TEMAS DE DEBATE

El programa del MWC27 analizará las tendencias urgentes y los temas de debate que marcan actualmente la agenda tecnológica mundial, mostrando "cómo la conectividad y las tecnologías emergentes están transformando las empresas y la sociedad".

La ceo de Eventos y Servicios Industriales de GSMA Ltd., Sianne Ryder, ha destacado que la cita es un punto de encuentro único para la comunidad tecnológica global: "Reúne a las principales voces mundiales en conectividad y transformación digital en una semana de conversaciones en torno a las ideas, las personas y las alianzas que impulsan el futuro conectado.".