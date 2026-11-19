Archivo - Decenas de personas durante la primera jornada del Mobile World Congress Barcelona 2026 - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de GSMA Ltd., John Hoffman, ha anunciado que la edición 2027 del Mobile World Congress (MWC) Barcelona incorporará espacios dedicados a los sectores de la salud, la automoción y la aviación.

En una carta abierta este jueves, Hoffman ha explicado que estos espacios reunirán a los profesionales e innovadores de estos sectores con los operadores, reguladores, inversores e ingenieros que "están construyendo las redes que los impulsan".

Ha asegurado que el salón "dará un importante paso adelante para adaptarse al ritmo de los cambios" con una mayor escala y complejidad.

Hoffman ha explicado que la próxima edición volverá a contar con la presencia de empresas como Axian, LG Uplus, NTT, Rakuten, China Mobile, China Telecom, China Unicom, AT&T, T-Mobile, Verizon o Telenor, entre otras, mientras que también participarán HP Inc, ElevenLabs y Sanas.IA.

Entre los ponentes, ya están confirmados el director general de ElevenLabs, Mati Staniszewski; el exviceprimer ministro del Reino Unido Nick Clegg, y la directora ejecutiva de BYD para América, Europa y la región MENA, Stella Li.