El Photo Forum Fest 2026 de Barcelona incorpora un programa de exposiciones

Foto del fotoperiodista Tino Soriano que podrá verse en la exposición 'Habitar la mirada'. - TINO SORIANO

BARCELONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El congreso de fotografía Photo Forum Fest 2026 de Barcelona, que se celebrará entre el 18 y el 20 de febrero, ha incorporado un programa de exposiciones que incluye tanto "grandes nombres de la fotografía contemporánea como talentos emergentes", que se podrá ver en la primera planta del Palacio de Congresos de Fira de Barcelona.

La exposición 'Habitar la mirada' es la más extensa y ofrece una selección de obras de autores como David Alan Harvey, miembro de la agencia Magnum Photos; el fotógrafo documentalista José Manuel Navia, y los fotoperiodistas Carlos de Andrés y Tino Soriano, entre otros, informan los organizadores en un comunicado de este viernes.

También se podrá ver una selección de obras de la última edición de MedFoto, un festival que pone de relieve la riqueza biológica y la fragilidad del medio ambiente mediterráneo, y que funciona "como una plataforma de sensibilización" del patrimonio natural.

El Photo Forum Fest acogerá también 'Valents', un proyecto impulsado por la iniciativa cultural Embajada del Arte que presenta una mirada "artística y humana" de Ucrania, más allá de la guerra.

Se trata de una muestra que forma parte de proyecto 'Cultura contra la guerra' con el objetivo de demostrar la contribución, mediante el arte y la creatividad, de la sociedad ucraniana a los grandes valores europeos.

TALENTO EMERGENTE

El programa alberga también una muestra vinculada a la Escuela Superior de Diseño, Moda y Fotografía IDEP de Barcelona, con una selección de los proyectos finales de sus alumnos que pone el acento "en el talento joven".

Asimismo, se expondrán las obras de los 'IV Premios de Fotografía y Vídeo Casanova Foto', donde se presentarán obras que sirven "para mostrar la creatividad y la técnica de la comunidad fotográfica".