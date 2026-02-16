El Photo Forum Fest de Barcelona reunirá a más de 1.500 congresistas y más de 40 expositores

Imágenes de la feria comercial y congresos llevados a cabo en el marco de Photo Forum Fest 2025. - PHOTO FORUM FEST

BARCELONA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Photo Forum Fest, que se celebra entre este miércoles y viernes, reunirá en el Palacio de Congresos de Fira de Barcelona a más de 1.500 congresistas, cerca de 30 ponencias de fotógrafos de primer nivel, 40 talleres y una zona expositiva de 3.000 metros cuadrados con más de 40 expositores.

Considerado el mayor festival dedicado a la fotografía y la videografía de Europa, los organizadores prevén que esta sea "la mayor edición de su historia" con más de 11.000 visitantes de cerca de 50 países, informan en un comunicado de este lunes.

El programa del Photo Forum Fest se articula entorno a 3 grandes congresos, entre los cuales Bodaf Europe (18 y 19 de febrero), que reunirá a algunos de los fotógrafos y videógrafos de bodas más influyentes del mundo, como Achilleas Colaclides, The Richters y Naomi Goggin.

Por su parte, Family Time (19 y 20 de febrero) estará dedicado a la fotografía familiar e infantil, mientras que Life (20 de febrero) pondrá el foco en el fotoperiodismo y los trabajos sobre naturaleza, viajes y aventura.

PAOLO ROVERSI, FIGURA INVITADA

Una de las figuras invitadas destacadas del evento es el fotógrafo italiano Paolo Roversi, conocido por su trabajo para Dior, Comme des Garçons, Vanity Fair o W Magazine, que impartirá una 'masterclass' este martes.

El congreso Life tendrá como nombres destacados el fotoperiodista argentino Walter Astrada, que ha trabajado en más de 40 países documentando "realidades sociales" en Time o The New York Times; el fotógrafo callejero Pau Buscató, y el especialista en naturaleza y ganador de un World Press Photo en 2024 Jaime Rojo.

ZONA COMERCIAL

El festival incluirá una "amplia zona expositiva" de más de 3.000 metros cuadrados, con la presencia de las principales marcas del sector como Nikon, Sony, Fujifilm, Canon, OM Systema y DJI.

En este espacio se celebrarán cerca de 40 talleres gratuitos, las conocidas 'Keynotes' junto a 'shootings' en directo, exposiciones, firmas de libros, entrevistas y áreas de 'networking'.