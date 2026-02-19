El Photo Forum Fest cerrará con los fotógrafos Paolo Roversi, Walter Astrada y Jaime Rojo

Archivo - Imagen del italiano Paolo Roversi, maestro del retrato y la fotografía de moda y fotógrafo de las grandes marcas de moda, y de algunos de sus trabajos. Roversi es cabeza de cartel de Photo Forum Fest 2026. - PAOLO ROVERSI - Archivo

BARCELONA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Photo Forum Fest, que se celebra en el Palau de Congressos de Fira de Barcelona, cerrará este viernes con el congreso 'Life', dedicado al fotoperiodismo y la fotografía de naturaleza, aventura y viajes, con la participación de los fotógrafos Paolo Roversi, Walter Astrada y Jaime Rojo.

Roversi dará la charla 'Everything Is Portrait' (Todo es retrato), en la que recorrerá 5 décadas explorando el retrato como forma de arte, mostrando "cómo su mirada, técnica y sensibilidad lo han convertido en un lenguaje atemporal", informan los organizadores en un comunicado este jueves.

El congreso tendrá charlas de dos fotógrafos galardonados con el World Press Photo: Walter Astrada es triple ganador del premio y "uno de los fotoperiodistas más reconocidos a nivel internacional", mientras Jaime Rojo, que recibió el reconocimiento en 2024, destaca por su pasión de la naturaleza salvaje y sus campañas de concienciación medioambiental.

También participarán en el congreso Life el experto en fotografía callejera Pau Buscató; la fotógrafa y directora de arte Mónica Bedmar, y la directora creativa especializada en bodegón y botánica Thais Varela.

El festival acoge también, este jueves y viernes, el congreso Family Time, dedicado a la fotografía social y familiar, con ponencias de Claudia Cabrero, Victoria Peñafiel, Irati Ayerza, Anna Rigau, Vanesa Royo, Erika Biarnés y Victor Lax.