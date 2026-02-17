El Photo Forum Fest vuelve este miércoles a Barcelona con la previsión de un año "récord"

Archivo - Imagen del Photo Forum Fest - PHOTO FORUM FEST - Archivo

BARCELONA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Photo Forum Fest, considerado el mayor festival dedicado a la fotografía y la videografía de Europa, volverá este miércoles y hasta el viernes al Palau de Congressos de Fira de Barcelona (recinto Montjuïc) con la previsión de una edición "récord" con más de 11.000 visitantes de cerca de 50 países, la mayoría de Europa.

El evento congregará a más de 1.500 congresistas, cerca de 30 ponencias de fotógrafos de primer nivel, 40 talleres y una zona expositiva de 3.000 metros cuadrados con más de 40 expositores, informa la organización en un comunicado este martes.

Por todas estas razones, prevé que esta sea "la mayor edición de su historia" con más de 11.000 visitantes de cerca de 50 países, especialmente de Europa, así como de Estados Unidos, Argentina, Singapur o Marruecos.

Los organizadores, Eduard Casanova y Carles Figuerola, han destacado que la cita "se ha convertido en una de las mejores plataformas para profesionales y creadores que buscan estar al día en un ámbito en constante transformación".

Han argumentado que su formato híbrido, con espíritu de festival, que integra congresos, talleres y feria comercial, "es único en Europa y ha demostrado ser una fórmula de éxito que conecta marcas, autores y nuevas tendencias con un público fiel".

PROGRAMACIÓN

El programa del Photo Forum Fest se articula entorno a 3 grandes congresos, entre los cuales Bodaf Europe (18 y 19 de febrero), que reunirá a algunos de los fotógrafos y videógrafos de bodas más influyentes del mundo, como Achilleas Colaclides, The Richters y Naomi Goggin.

Family Time (19 y 20 de febrero) estará dedicado a la fotografía familiar e infantil, mientras que Life (20 de febrero) pondrá el foco en el fotoperiodismo y los trabajos sobre naturaleza, viajes y aventura.

FIGURAS DESTACADAS

Uno de los atractivos de esta edición será la presencia del fotógrafo italiano Paolo Roversi.

Conocido por su trabajo para Dior, Comme des Garçons, Vanity Fair o W Magazine, la organización ha destacado su presencia en el evento teniendo en cuenta sus cinco décadas de carrera y por el hecho de ser "una referencia mundial por su estilo poético y atemporal".

El congreso Life contará además con otros nombres destacados, como el fotoperiodista argentino Walter Astrada, que ha trabajado en más de 40 países documentando realidades sociales y sobre derechos humanos y que ha publicado en medios como Time o The New York Times.

También estarán el catalán Pau Buscató, referente de la fotografía de calle, y el madrileño Jaime Rojo, especializado en fotografía de naturaleza y galardonado con un World Press Photo en 2024.

PROTAGONISMO FEMENINO

El Photo Forum Fest volverá a reflejar este año el creciente protagonismo de la mujer en el sector, especialmente visible en el ámbito de la fotografía social e infantil.

El congreso Family Time contará con una participación mayoritaria de mujeres tanto entre el público como entre las ponentes, entre ellas Claudia Cabrero, Anna Rigau, Vanesa Royo, Victoria Peñafiel e Irati Ayerza.