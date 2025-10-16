Pimec ofrece herramientas para impulsar el crecimiento de pymes y autónomos en Bizbarcelona

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha estado presenten en el salón Bizbarcelona y ha ofrecido herramientas a pymes y autónomos para que impulsen su crecimiento y la transformación digital, informa en un comunicado este jueves.

El encuentro se ha celebrado en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona desde el martes hasta este jueves, y Pimec ha participado en siete conferencias sobre estrategias de éxito para hacer crecer el negocio o psicología del comprador, entre otros temas.

Por otro lado, la patronal ha participado en el Saló de l'Ocupació, que se ha celebrado en paralelo a Bizbarcelona, con tres conferencias que tenían el fin de impulsar la incorporación de jóvenes al mercado de trabajo y mejorar las habilidades profesionales.