Piscina Barcelona 2027 reunirá 450 expositores y prevé superar los 20.000 visitantes

Salón Piscina Barcelona - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El salón Piscina Barcelona 2027 reunirá 450 expositores de más de 30 países, entre ellos las empresas líderes de los sectores piscina, wellness y outdoor, y prevé superar los 20.000 visitantes (un 15% más que en 2025) y "atraer más profesionales con alta capacidad de prescripción y decisión de compra".

La feria se celebrará del 15 al 18 de noviembre de 2027 en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, en una edición en la que el 70% de las empresas expositoras y el 60% de los visitantes proceden de fuera de España, y priorizando "la calidad de la oferta y del visitante profesional", informa la organización en un comunicado este miércoles.

El lanzamiento de la edición 2027 se ha formalizado con la primera reunión de su Comité Organizador, presidido por el presidente de Fluidra para el sur de Europa, Australia y Nueva Zelanda, Carles Franquesa, meintras que la vicepresidencia la ocupa el presidente de ASOFAP y director general de la división Pool de Renolit Ibérica, Pedro Arrébola.

Franquesa ha afirmado que el salón, que ocupará más de 46.000 metros cuadrados brutos en los pabellones 1 y 2, debe seguir "evolucionando como plataforma global", reforzando su capacidad para atraer a los principales actores internacionales y generar oportunidades de negocio de alto valor.

Asimismo, el director del salón, Ángel Celorrio, ha asegurado que "el ritmo actual de contratación permite incorporar nuevas compañías de forma selectiva y mantener una oferta equilibrada y representativa del mercado global de la piscina, el wellness y el outdoor".