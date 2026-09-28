Piscina Barcelona lanza 'Territorio en Foco' para escuchar al sector en "regiones clave"

Edición anterior de Piscina Barcelona - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El congreso Piscina Barcelona ha lanzado el programa 'Territorio en Foco', que tiene el objetivo de escuchar al sector en "regiones clave" y reforzar la conexión con mercados regionales estratégicos entre ediciones de la feria, informa Fira de Barcelona en un comunicado este lunes.

Organizado por Fira de Barcelona en colaboración con Asofap, Piscina Barcelona 2027 se celebrará del 15 al 18 de noviembre de 2027 en el recinto de Gran Via de la institución ferial.

Los primeros eventos del nuevo programa se realizarán en la Comunitat Valenciana y Baleares, zonas que la organización ha dicho que son "especialmente significativas para el sector por el peso de la actividad turística y residencial y los desafíos asociados a la gestión del agua".

Ha explicado que ambos territorios tienen "un ecosistema muy activo de prescriptores clave" que influyen en la evolución y en la demanda del mercado de la piscina.

El director del salón, Ángel Celorrio, ha apuntado que la iniciativa "nace con una vocación que va más allá de la captación de visitantes o expositores".