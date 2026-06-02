Port de Tarragona presenta en SIL 2026 su estrategia de consolidación como "nodo logístico"

El Port de Tarragona en el SIL - PORT TARRAGONA

TARRAGONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona participará en el Salón Internacional de la Logística (SIL) 2026, que se celebra del 3 al 5 de junio en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona, con un estand propio donde presentará las novedades y estrategias para consolidarse como "nodo logístico de referencia en Europa".

El puerto explicará por qué su apuesta por la intermodalidad y su conectividad lo convierten en una "rótula entre la fachada mediterránea, el interior peninsular y el continente europeo", informa en un comunicado este martes.

En el marco del evento, el Port ha programado un acto para la constitución del grupo de trabajo Tarragona-Lleida del Barcelona Centre Logístic (BCL), una nueva iniciativa de colaboración territorial orientada a reforzar la competitividad logística, y un acto de presentación del proyecto impulsado por Cosco y PTP vinculado a la futura terminal polivalente del Moll d'Andalusia.