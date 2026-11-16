La primera edición del salón Argentina Alimenta reunirá a más de 300 empresas

Imagen de un salón en Buenos Aires. - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La primera edición del salón de la industria alimentaria Argentina Alimenta, que se celebra desde este martes y hasta al 19 de noviembre en Buenos Aires (Argentina), contará con un espacio ferial al que acudirán más de 300 empresas de la cadena de valor.

Organizada por La Rural en colaboración con Fira de Barcelona y el salón Alimentaria, con el apoyo de PromArgentina y COPAL, el área expositiva del salón contará con la presencia desde empresas de diferentes sectores a productores y fabricantes, proveedores, operadores logísticos, empresas relacionadas con la distribución y el canal 'Horeca' y compañías de tecnología alimentaria, detalla Fira de Barcelona en un comunicado este lunes.

La entidad ferial ha destacado las Rondas Internacionales de Negocios, organizadas por PromArgentina, por las que se han concertado reuniones entre empresas expositoras y compradores para "conectar directamente la oferta agroalimentaria argentina con la demanda internacional y generar oportunidades concretas de comercialización y exportación".

Entre las compañías participantes figuran Aceitera Colibrí, Aceitera Tapiz, Agroaceitunera, ALIMAR, Alimentos VIP, Alper Química, Altamira de los Andes, Amate, ATHOS Microdestilería o Bentónicos de Argentina, mientras que entre los compradores participantes ha destacado la presencia de cadenas y grupos de distribución como Shoprite Group, de Sudáfrica; Tiendas Chedraui, de México; Plaza Vea, de Perú; Grupo Rey, de Panamá; Alkosto, de Colombia, y Biggie, de Paraguay

Además, el salón contará con un programa divulgativo, a través de iniciativas como el Congreso Argentino COPAL / Argentina Food Summit, sesiones de 'networking' profesional, un espacio para presentar nuevos proyectos y 'startups', la Jornada de Alimentos INTA sobre innovación y desarrollo sectorial o actividades relacionadas con la sostenibilidad, las nuevas tendencias alimentarias y el desarrollo de producto.