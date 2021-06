El Puerto de Barcelona participa en el Mobile World Congress a través del evento 4YFN

BARCELONA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona participará este año en el Mobile World Congress (MWC) a través del evento Four Years From Now (4YFN), integrado este año en la feria de móviles y que consiste en una plataforma para empresas emergentes orientada al sector de las startups.

Según ha explicado el puerto a través de un comunicado este miércoles, el 4YFN --que organiza también la GSMA-- ofrece a las empresas emergentes posibilidades para conectar con inversores y otros emprendedores.

Se celebrará en Fira de Barcelona del 28 de junio al 1 de julio y se congregarán "las start-ups más innovadoras, emprendedores de empresas, inversores e instituciones públicas" dentro del marco internacional y tecnológico del MWC.

El jefe de innovación del Puerto de Barcelona, Carles Rua, intervendrá el miércoles 30 de junio a las 16 horas en el bloque temático de conectividad para presentar los proyectos del IV Plan Estratégico y reforzar su estrategia en innovación y economía azul.

El 4YFN --en su edición del 2019-- contó con la participación de 700 startups expositoras, tuvo unos 3.000 asistentes y alcanzó 1.000 inversores.